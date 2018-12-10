Украина засекретила походы своих кораблей к Крыму

Военно-морские силы Украины отказались публиковать документы с маршрутом следования своих кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Так, в главном национальном оборонном ведомстве страны отметили, что информация о маршруте следования кораблей ВМС Украины подпадает под категорию секретной и не является той, что можно выкладывать в открытый доступ или же сообщать третьим лицам.

Напомним, что несколько недель назад три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона отреагировала незамедлительно и задержала не только украинские морские суда, но и всех моряков. Отметим, что 24 сотрудника ВМС Украины до сих пор находятся под арестом на территории РФ.

Украинская сторона, что примечательно, выдвинула в связи с инцидентом в Керченском проливе обвинения восьми сотрудникам Вооруженных сил Российской Федерации.

Любопытно, что дерзкая эта провокация аукнулась действующему президенту страны Петру Порошенко. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на двух из трех украинских кораблей, задержанных Россией, вместо настоящей брони было установлено обыкновенное кровельное железо. А строительством этих самых кораблей занимался завод, принадлежащий Петру Порошенко. Теперь Киев обвиняет его в коррупции.

Фото: Министерство обороны Украины

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