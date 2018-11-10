В Германии оценили, как уход Меркель повлияет на отношения с Россией

Грядущий уход Ангелы Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза едва ли коренным образом изменит отношения с Российской Федерацией.

Просто по той причине, что все ее потенциальные преемники не настроены на то, чтобы попытаться улучшить отношения между двумя странами.

В частности, нынешнего генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэра называют "мини-Меркель". Ранее она резко критиковала Россию за "нарушения международного права на Украине", "дезинформацию" и "дестабилизацию ситуацию в Европе".

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призывал увеличить военный бюджет Германии, обосновывая это угрозами безопасности страны, в том числе и от России.

Экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц считает, что антироссийские санкции будут эффективными в долгосрочной перспективе. И призывал строить политику таким образом, чтобы не давать России расширять сферы влияния, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Здесь, впрочем, стоит отметить, что речь идет именно о том, кто станет лидером партии. Сам Меркель ранее заявила, что не собирается оставлять пост канцлера до формального окончания срока своих полномочий то есть до 2021 года.

Впрочем, у преемника Меркель на посту председателя партии есть большие шансы побороться и за пост канцлера в свое время.

Ранее стало известно, что она не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии в декабре этого года.

Причиной тому, по мнению экспертов, стали неудачи ХДС на выборах парламентов германских земель.То есть во всех случаях партии удавалось сохранить большинство. Но ранее оно было абсолютным, теперь же ХДС придется формировать коалиции с другими партиями.

Меркель возглавляет Христианско-демократический союз уже 18 лет.

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