Трампа счел оскорбительной идеи Макрона о европейской армии

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередной выпад своего французского коллеги. После этого в окружении Эммануэля Макрона заявили, что его слова были вырваны из контекста. И по факту никакого выпада и не было.
По мнению американского президента, заявление Макрона, что Европе необходимо иметь свою армию для защиты от "Китая, России и даже Соединенных Штатов", является оскорбительным.
Трамп не преминул напомнить, что союзником по НАТО стоило бы больше тратиться на военные нужды, поскольку основную часть расходов несут Соединенные Штаты. Это, в общем, давняя идея, к которой Трамп периодически возвращается.
Макрон, к слову, заявил также, что после прихода к власти Трампа США стали менее надежным союзником. Впрочем, он об этом тоже ранее говорил.
Напомним, завтра в Париже соберутся лидеры государств по поводу столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.
В Париже уже заявили, что Макрон в ходе встречи с Трампом объяснить свое заявление. Мол, его слова были вырваны из контекста. Речь идет о не создании европейской армии, а о лучшей координации между государствами в оборонной сфере. И тем более нет речи о создании параллельной НАТО структуры.
Переговоры Трампа и Макрона пройдут сегодня в Елисейском дворце.
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