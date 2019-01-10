Вице-премьер Италии спрогнозировал возрождение Европы

В скором времени в Евросоюзе пройдут очередные выборы в Европарламент. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе своего визита в столицу Польши Варшаву подготовил себе почву для будущей борьбы с действующим руководством ЕС.

Об этом пишет британское издание The Daily Telegrath.

Так, пишут авторы материала, по мнению Маттео Сальвини, Евросоюзу необходимы серьезные перемены. Вице-премьер Италии заявил, что тамошним странам пора создать новую силу, которая бросит вызов таким политическим грандам Европы, как Франция и Германия. Маттео Сальвини призвал представителей польского правительства встать на его сторону и помочь ему в зарождении "новой европейской весны". Для общего же блага, резюмировал политик, необходимо избавиться от "бюрократов" в руководстве ЕС. Вместо Парижа и Берлина, указал он, отныне должны задавать темп Европе Рим и Варшава.

Как отмечают авторы материала в The Daily Telegrath, вице-премьер Италии Маттео Сальвини представляет политическую партию, что пропагандирует националистические настроения и воззрения, выступая резко против мигрантов в Европе вообще и в Италии в частности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некогда могущественная и независимая Европа переживает сегодня не самые лучшие свои времена. Так, тамошние государства раскололись на два лагеря и активно соперничают друг с другом. Одну сторону возглавляет действующий президент Франции Эммануэль Макрон, известный либеральный прогрессист, а другую — консервативный и неуступчивый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также:

Постигнет ли Евросоюз судьба СССР?