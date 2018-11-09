Американский министр поблагодарил Польшу за сопротивление "Северному потоку - 2"

Глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри объявил благодарность Польше и другим странам Европы за сопротивление газопроводу "Северный поток-2".
"Северный поток-2", напомним, призванный соединить между собой Российскую Федерацию и Германию, стал настоящим камнем преткновения для многих стран Европы и США. Так, целый ряд европейских стран — Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония и многие другие — выступают строго против его строительства.
Министр энергетики США Рик Перри заверил европейскую общественность в том, что Вашингтон разделяет их точку зрения насчет "Северного потока-2". А точка зрения европейских государств, отметим, заключается в том, что газопровод — не амбициозный и прибыльный совместный бизнес-проект России и Германии, а, просто-напросто, политический инструмент в руках Москвы. Соединенные Штаты Америки, заявил Рик Перри, как и Европа, придерживаются мнения, что Российская Федерация с помощью "Северного потока-2" хочет поставить Европу в зависимое положение.
Несмотря на то, что строительство "Северного потока-2" идет полным ходом, Рик Перри, судя по всему, преисполнен оптимизма и считает, что его еще можно остановить. Так, заявил он, совместными усилиями можно добиться этого. Также Рик Перри отметил, что позиция действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по этому вопросу неизменна — он выступает строго против "Северного потока-2" и грозит санкциями всем, кто принимает участие в его строительстве или поддерживает проект.
Отметим, что сторонниками "Северного потока-2", помимо Российской Федерации и Германии, являются Нидерланды, Великобритания, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта, Словакия и Норвегия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства энергетики США Рик Перри отправился в большой вояж по странам Восточной Европы. Так, в своей продолжительной рабочей поездке Перри посетит Чехию, Венгрию, Украину и Польшу. Все для того, объявил американский министр энергетики, чтобы привлечь страны к поиску альтернатив покупке угля и природного газа у Российской Федерации.
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