Эстонский политик назвал Артемия Троицкого агентом, которому платит Кремль

Артемий Троицкий, российский музыкальный журналист, переехавший в Эстонию, назвал одну из эстонских партий фашистской и пророссийской. В ответ депутат той самой эстонской партии назвал агентом Кремля Троицкого.
Артемий Троицкий в интервью эстонским средствам массовой информации признался, что в Эстонии ему нравится. Его семья довольна абсолютно всем в Эстонии, отметил он, за исключением климата.
Интересуется российский журналист и эстонской политикой. Так, одну из политических партий Эстонии, EKRE, он считает профашистской и "жалкой пародией" на ультраправые европейские партии. Также, по мнению Троицкого, партия эта является просто-напросто проектом правительства Российской Федерации. О ней говорят всегда и везде, поделился мнением он, а на это нужны деньги, которые эстонская политическая партия получает, конечно же, из Москвы.
Троицкий подчеркнул, что наличие ультраправых политический партий в Европе на руку российскому правительству. Так легче дестабилизировать ситуацию в тамошних государствах, уверен он.
Эстонец Яак Мадисон, депутат тот самой EKRE, прокомментировал выражение Артемия Троицкого. Так, по словам Мадисона, Троицкий — человек неглупый. Как раз наоборот, делится мнением Мадисон. Троицкий, уверен эстонский депутат, сам агент Кремля, успешно играющий в Эстонии роль диссидента.
Агент Кремля Троицкий или нет, но то, что он недоволен всем российским, очевидно. Так, он неоднократно критиковал действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и его "интервенцию" на Украину, а также "оккупацию" Крымского полуострова. Российских мужчин же Артемий Троицкий позволил себе как-то назвать "существами даже не второго, а третьего сорта".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия обвинила своего же военнослужащего в работе на правительство РФ.
Фото: flickr. com/ Troy David Johnston
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