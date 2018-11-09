Новый "полковник Редль": в Австрии заявили о разоблачении "российского шпиона"

В Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил страны. Его подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, шпионить в пользу России полковник начал еще в далеких 1990-ых. Разведка Австрии придерживается мнения, что продолжалось его сотрудничество с РФ вплоть до 2018 года.

Себастьян Курц признал, что Вена пока не уверена в том, что экс-полковник виновен. Но, однако, заявил австрийский канцлер, не рассматривать такого варианта было бы ошибкой со стороны Австрии. Известно, что в тамошнее правительство уже был вызван представитель российской дипломатической миссии в стране, а запланированная ранее поездка в Россию представителей Австрии была отменена.

Австрийская контрразведка утверждает, что бывший полковник якобы получил за работу на Российскую Федерацию 300 тысяч евро.

В начале 20-го века, напомним, между Российской империей и Австро-Венгрией прогремела, возможно, одна из самых громких историй о шпионаже за всю историю человечества. Так, оказалось, что австрийский полковник Альфред Редль, офицер контрразведки, долгое время работал на варшавское отделение российской разведки. Редль, циничный двойной агент, выдавал русскому командованию австрийских агентов в Петербурге, а также передал план австрийского вторжения в Сербию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупнейшее австрийское издание "Kronen Zeitung" предсказало Европе новый наплыв вооруженных беженцев.

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