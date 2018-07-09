Главу МИД Британии отправили в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправлен в отставку. Об этом стало известно во второй половине дня от пресс-службы премьера Великобритании Терезы Мэй. Известно, что она поблагодарила Бориса за его работу и пожелала всего наилучшего.
Также стало известно, что имя нового главы Министерства иностранных дел Великобритании станет известно в самом скором времени.
Отметим, что в последнее время Борис Джонсон не находил общий язык ни с Терезой Мэй, ни с правительством Великобритании вообще. Все это — результат серьезного разлада как в Евросоюзе, так и в Соединенном Королевстве.
Так, Джонсон обвинял главу правительства в том, что своими действиями она сделает Великобританию "подконтрольным" Евросоюзу государством.
Отметим, что Тереза Мэй ранее грозила Борису Джонсону увольнением. Более того, недавно она лишила полномочий еще одного своего ключевого министра, Дэвида Дэвиса, главного по Brexit.
Александр Борис де Пфеффель-Джонсон занимал должность главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства ровно два года — с июля 2016. До этого восемь лет Борис Джонсон трудился на должности мэра Лондона, столицы Великобритании.
Интересно, что до своей политической карьеры Джонсон вовсю работал в политической журналистике — так, например, Джонсон больше десяти лет проработал в Daily Telegrath, одном из известнейших и престижнейших изданий Великобритании.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.