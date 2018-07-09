Главу МИД Британии отправили в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправлен в отставку. Об этом стало известно во второй половине дня от пресс-службы премьера Великобритании Терезы Мэй. Известно, что она поблагодарила Бориса за его работу и пожелала всего наилучшего.

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Также стало известно, что имя нового главы Министерства иностранных дел Великобритании станет известно в самом скором времени.

Отметим, что в последнее время Борис Джонсон не находил общий язык ни с Терезой Мэй, ни с правительством Великобритании вообще. Все это — результат серьезного разлада как в Евросоюзе, так и в Соединенном Королевстве.

Так, Джонсон обвинял главу правительства в том, что своими действиями она сделает Великобританию "подконтрольным" Евросоюзу государством.

Отметим, что Тереза Мэй ранее грозила Борису Джонсону увольнением. Более того, недавно она лишила полномочий еще одного своего ключевого министра, Дэвида Дэвиса, главного по Brexit.

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон занимал должность главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства ровно два года — с июля 2016. До этого восемь лет Борис Джонсон трудился на должности мэра Лондона, столицы Великобритании.

Интересно, что до своей политической карьеры Джонсон вовсю работал в политической журналистике — так, например, Джонсон больше десяти лет проработал в Daily Telegrath, одном из известнейших и престижнейших изданий Великобритании.

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