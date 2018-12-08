Zeit: «Северный поток-2» для Германии – катастрофа, но останавливать строительство нельзя

Новый газопровод "Северный поток-2" стал для Германии самой настоящей катастрофой. Но катастрофой политической.
Об этом пишет немецкое издание Zeit.
Дело в том, указывают авторы материала, что из-за сотрудничества с Российской Федерацией от Германии отвернулись многие западные государства. Но отказываться от столь амбициозного и прибыльного проекта, считают немецкие средства массовой информации, было бы неправильно. "Северный поток-2", считают журналисты из Zeit, необходимо достроить.
Ошибка официального Берлина, считают авторы материала, не в том, что он решил сотрудничать с Россией, а в том, что он не убедил своих соседей в Европе в необходимости "Северного потока-2". Именно поэтому в последнее время внешняя политика Германии идет по швам. Соединенные Штаты Америки, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания и Украина, сетуют работники немецких СМИ, выступают резко против строительства нового газопровода. Ранее "Правда.Ру", кстати, писали о том, что Польша и Норвегия и вовсе решили строить свой "Северный поток-2".
Отметим, что "Северный поток-2" обещает действительно стать делом прибыльным и выгодным. Многие европейские государства завидуют Западной Европе из-за ее бизнеса с Российской Федерацией. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Петер Сийярто завидует тем, кто сотрудничает с Россией.
Фото: nord-stream.com
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