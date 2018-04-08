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Источник Правда.Ру

Здесь был Скрипаль: опасные места в Солсбери снесут

Мир » Европа

Власти британского города Солсбери построят заборы высотой около трех метров вокруг мест, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Mail on Sunday.

Здесь был Скрипаль: опасные места в Солсбери снесут. Здесь был Скрипаль: опасные места в Солсбери снесут

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что речь идет о местах, где Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо.

Дом в Солсбери, где жил Скрипаль, просто снесут. Под снос, скорее всего, пойдут итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill. В этих заведениях Скрипали побывали незадолго до того, как потеряли сознание в парке.

После того как Скрипалей обнаружили без сознания в сквере Солсбери, Лондон объявил, что их отравили нервно-паралитическим газом "Новичок", созданным в России.

Каким образом вещество попало в организм экс-полковника и его дочери, точно не известно до сих пор.

The Mail on Sunday пишет, что "Новичок" использовали в форме геля, а не газа. Гелем намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть вещества осталась на его руках, а Юлия Скрипаль, взявшись за ручку двери после отца, пострадала меньше.

Скрипалю стало лучше 6 апреля, его дочь пришла в сознание в конце марта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда — защита их от новых покушений.

Издание отмечает, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".


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Темы снос Англия ресторан Скрипаль великобритания
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