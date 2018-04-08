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Источник Правда.Ру

Полезный идиот Кремля: Джонсон - о лидере британских лейбористов

Мир » Европа

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля". Такое заявление он сделал в статье Sunday Times.

Полезный идиот Кремля: Джонсон - о лидере британских лейбористов. Полезный идиот Кремля: Джонсон - о лидере британских лейбористов

В статье глава британского МИД также напомнил, что Кремль опровергает утверждение о причастности к отравления Сергея Скрипача и его дочери. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации". По его словам, правительство России и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

Джереми Корбин получил оскорбительный эпитет из-за своей реакции на отравление Солсбери.

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению — привлечение политиков с других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", — пишет Борис Джонсон.

Лейбористы уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал, что в преступлении виновата Россия. Зато, по утверждению пресс-службы лейбористов, сам Борис Джонсон "выставил себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава МИД Великобритании выступил с заявлением, что Запад хотел бы дружить с Россией и с ее народом.

Джонсон во время многочасовых дебатов в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией, заявил, что "страны мира…вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас".


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Темы МИД Англия британия отравление великобритания
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