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Венгрия позавидовала "миллиардному бизнесу" Западной Европы и России

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Венгрия позавидовала "миллиардному бизнесу" Западной Европы и России. 395637.jpeg

В последние годы градус напряженности в отношениях Российской Федерации и Западной Европы достиг небывалых высот. Но, несмотря на это, враждующие стороны продолжают вести себе масштабный и прибыльный бизнес.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Этому миллиардному бизнесу, обогащающему обе стороны, отметил Сийярто, нельзя не позавидовать. По словам главы венгерского дипломатического ведомства, отношения Западной Европы с Российской Федерацией на самом деле весьма и весьма близкие. А принято, сетует Петер Сийярто, считать, что Венгрия — один из основных партнеров России на Западе.

Так, мечтая, Петер Сийярто упомянул о "Северном потоке-2". По его мнению, это оцень амбициозный и прибыльный проект. Венгрия, да и вся Восточная Европа, заявил раздосадованный Сийярто, может надеяться на что-нибудь подобное тоже. Глава Министерства иностранных дел Венгрии напомнил, что в 2014 году из-за внезапно и резко ухудшившихся отношений Запада с Россией, последняя отменила строительство "Южного потока" — газопровода, что должен был быть проложен по территориям таких государств, как Болгария, Сербия и Венгрия. Петер Сийярто посетовал, что в условиях изменившихся геополитических реалий Россия выбрала "Турецкий поток", а не "Южный".

Отметим, что схожего мнения придерживаются и в Польше. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший глава Министерства иностранных дел Польши считает, будто Европа не может сопротивляться Российской Федерации из-за своей алчности и жажды наживы.

Фото: kremlin. ru

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Темы Россия деньги Европа Венгрия экономика Северный поток-2
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