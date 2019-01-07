Расследование о покушении на семью Скрипалей привело к Путину

Власти Великобритании добились новых успехов в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. По их мнению, в данном преступлении мог быть замешан сам президент Российской Федерации Владимир Путин. Данное заявление было сделано в зарубежных СМИ.
Расследование по делу об отравлении Скрипалей привело к раскрытию агентов ГРУ. Однако следователи также установили всех людей, связанных с данным преступлением. Среди них есть и президент РФ Владимир Путин. По мнению экспертов, именно он дал санкцию на использование отравляющего вещества в Великобритании.
Преступников удалось выявить благодаря их ошибкам и отсутствии необходимого профессионализма. Практически одинаковые загранпаспорта, с различием лишь в одну цифру, помогли установить властям Великобритании личности всех агентов, направленных на спецоперации в страну.
Британские источники также считают, что высылка российских дипломатов нанесла большой ущерб деятельности агентов ГРУ на западе. По их мнению, все 23 дипломата являлись агентами ГРУ и СВР.
Напомним, что бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль отравили 4 марта 2018 года. Следствие установило, что на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери было нанесено отравляющее вещество, разработанное еще в СССР под названием "Новичок". Жертвами отравления стали как семья Скрипалей, так и полицейские. Еще одна гражданка Великобритании скончалась.
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