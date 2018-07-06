Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России

Эммануэль Макрон, которого многие называют "президентом богатых" (де он мало интересуется нуждами обычных людей), похоже, добавит оснований для критики в свой адрес в этом плане.

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Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако, судя по всему, этого не произойдет. По крайней мере, так скоро.

На днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и появился шанс, что, если спортсмены сумеют победить в пятницу Уругвай, они пройдут в четвертьфинал, который, в свою очередь, состоится в следующий вторник.

Между тем еще в мае Макрон пообещал, что если национальная сборная будет иметь успех, он отправится в Россию, чтобы лично присутствовать на матче.

В свете всего происходящего на президента Франции стало давить общественное мнение.

Министр здравоохранения Аньез Бузин, которая принимала участие в разработке плана по борьбе с нищетой, отметила, что ситуация демонстрирует неуверенность в готовности президента представить план, в то же время некоторые чиновники говорят, что план и вовсе может быть отложен до сентября.

Одна из крупнейших благотворительных организаций Франции Secours Catholique отреагировала едкой репликой в прессе: "Бедность не ждет".

"Цинизм Макрона снова виден в вопросе отсрочки доклада о бедности", — заявила Лидия Гуироу, пресс-секретарь правого крыла партии республиканцев в "Твиттере".

"По шкале важности бедные стоят на втором месте после чемпионата мира по футболу, и это катастрофа", — считает глава профсоюза Force Ouvrière. Своим мнением он поделился в интервью France Inter radio, добавив, что надеется на существование более уважительной причины.

В правительстве постарались подать происходящее в более благовидном свете, один из чиновников, не пожелавший назвать свое имя, отметил, что "футбол — конечно, не единственная причина отсрочки".