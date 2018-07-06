Дания избавится от мигрантских гетто

Высокий уровень жизни в странах Скандинавии привлекает туда на постоянное место жительства не только мигрантов из Центральной и Восточной Европы, но и переселенцев из менее цивилизованных и богатых стран. Объяснить высокую степень озабоченности данным вопросом датского правительства легко и просто — при населении чуть менее 7 миллионов в стране проживает более 500 тысяч мигрантов не из европейских стран. Скромная, на самодостаточная Дания тратит на их содержание около 6 миллиардов долларов в год.

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На данный момент в Дании действует закон, позволяющий определить, относится ли тот или иной район к гетто или нет. Согласно ему, община признается гетто, если, например, половина ее жителей не имеет постоянной работы или около 3 % ее жителей когда-либо имели проблемы с законом. Также гетто будет считаться тот район, в котором как минимум половина жителей — выходцы не из европейских стран.

Так, Дания разработала следующий план действий по избавлению от мигрантских гетто. Согласно законопроекту, подобного типа общины должны кануть в небытие к 2030 году. Законопроект содержит большое количество интересных и необычных нововведений. Так, например, управляющим социальным жильем разрешено отдавать приоритет при заселении людям с работой и постоянным заработком, либо студентам. Людям без работы и с криминальным прошлом найти жилье теперь будет в разы сложнее. Также интересным нововведением является пункт о том, что сроки по целому ряду преступлений для жителей гетто будут удваиваться. Представили датской полиции будут обязаны доказать в суде, почему удвоенное наказание необходимо для данного пласта населения. Правительство также закрепило за собой право переселять мигрантов в другие районы города. В случае же отказа от переезда со стороны мигрантов сумма их социального пособия будет снижена.

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