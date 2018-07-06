Как тогда: в немецких школах все чаще издеваются над евреями

В Германии, чуть ли не главной цитадели европейской нравственности и толерантности, назревает скандал — немецкие дети издеваются над своими сверстниками евреями. Все зашло настолько далеко, что на проблему обратило внимание немецкое правительство.
Министр по вопросам семьи Франциска Гиффи признала проблему. Также она заявила, что учителя не справляются с ней собственными силами. Так, правительство Германии приняло решение направить в немецкие школы порядка двухсот специалистов в области психологии. Деятельность их будет направлена на предотвращение издевательств над еврейскими детьми со стороны немцев.
Антисемитские злоупотребления растут в Германии от года к году. Существует даже специальный орган, Берлинский центр исследования и информации по антисемитизму, отслеживающий подобные инциденты. По словам представителей данного центра, в 2017 году ими были зафиксировано около тысячи подобных происшествий. В некоторых случаях против представителей нацменьшинств применялись физическая сила и рукоприкладство. В 2016 году, утверждают исследователи, подобных инцидентов было чуть ли не в два раза меньше.
Несколькими неделями ранее в одном из благополучных и респектабельных районов Берлина произошел случай, потрясший всю Германию. Так, несколько подростков-антисемитов совершили нападение на пятнадцатилетнего юношу. В ходе конфликта один из нападавших выдохнул в лицо нападавшему сигаретный дым, заявив, что это должно напоминать тому об участи о его предках, намекая, по-видимому, на массовый геноцид еврейского народа во времена Холокоста.
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