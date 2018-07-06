Как тогда: в немецких школах все чаще издеваются над евреями

В Германии, чуть ли не главной цитадели европейской нравственности и толерантности, назревает скандал — немецкие дети издеваются над своими сверстниками евреями. Все зашло настолько далеко, что на проблему обратило внимание немецкое правительство.

Фото: REX/Shutterstock

Министр по вопросам семьи Франциска Гиффи признала проблему. Также она заявила, что учителя не справляются с ней собственными силами. Так, правительство Германии приняло решение направить в немецкие школы порядка двухсот специалистов в области психологии. Деятельность их будет направлена на предотвращение издевательств над еврейскими детьми со стороны немцев.

Антисемитские злоупотребления растут в Германии от года к году. Существует даже специальный орган, Берлинский центр исследования и информации по антисемитизму, отслеживающий подобные инциденты. По словам представителей данного центра, в 2017 году ими были зафиксировано около тысячи подобных происшествий. В некоторых случаях против представителей нацменьшинств применялись физическая сила и рукоприкладство. В 2016 году, утверждают исследователи, подобных инцидентов было чуть ли не в два раза меньше.

Несколькими неделями ранее в одном из благополучных и респектабельных районов Берлина произошел случай, потрясший всю Германию. Так, несколько подростков-антисемитов совершили нападение на пятнадцатилетнего юношу. В ходе конфликта один из нападавших выдохнул в лицо нападавшему сигаретный дым, заявив, что это должно напоминать тому об участи о его предках, намекая, по-видимому, на массовый геноцид еврейского народа во времена Холокоста.

Читайте также:

Германия готовит евреям новый Холокост?