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Страны ЕС не могут договориться о санкциях против России за керченский инцидент

Мир » Европа

Страны Евросоюза резко осудили РФ за инцидент в Керченском проливе, но до сих пор не могут договориться о том, какого наказания заслуживает Россия.

Страны ЕС не могут договориться о санкциях против России за керченский инцидент. 395572.jpeg

По мнению посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля, страны ЕС никак не могут придти к единому знаменателю в решении вопроса о характере новых антироссийских санкций из-за керченской ситуации с украинскими кораблями. 

"Сейчас обсуждения в ЕС в меньшей степени касается дополнительных санкций против России в серьезных масштабах, речь идет об усилиях по защите существующих санкций", — отметил немецкий дипломат. Также он добавил, что "обсуждение проходит за пределами украинских границ", а это не совсем верно. Тем не менее европейские парламентарии ведут самые активные дискуссии не только по ситуации в черном море, но и по поводу грядущих выборов в Донбассе.

"И что касается этого вопроса — пока нет консенсуса в Европейском Союзе, чтобы действительно сделать дальнейший шаг с дополнительными санкциями", — пояснил Райхель.

Однако, по словам Райхеля, некоторые страны ЕС считают введение новых ограничений против России не рациональным шагом, поскольку "уже существует слишком много напряжения во всей этой истории". Например, Германия и Франция считают излишней мерой ужесточение санкционного бремени России.

Немецкий посол почти не сомневается в продлении санкций ЕС против России, которые были наложены в 2014 году, и срок которых истекает в январе 2019 года. 

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что глава МИД Австрии не исключает наложения новых ограничений на РФ из-за инцидента в Керченском проливе

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Темы Евросоюз санкции против России инцидент в Керченском проливе
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