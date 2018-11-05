Ресторан, в котором обедали Скрипали, вновь ждет клиентов

Ресторан в Солсбери, в котором были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ближайшее время вновь приступит к работе.
Об этом сообщило британское издание "The Daily Telegraph".
Напомним, что отравление Скрипалей, в котором Великобритания, не предоставив никаких доказательств, обвинила спецслужбы Российской Федерации, произошло в марте текущего года. Все это время британские власти исследовали и проводили тщательную очистку здания от следов яда, которым Скрипали, предположительно, были отправлены. На днях же прославившийся на весь мир ресторан получил разрешение на работу от британских властей.
По поводу знаменательного события высказался и обрадованный владелец ресторана. По его словам, все это время, пока заведение не работало, сотрудникам платили зарплату. Сначала, заявил он, руководство ресторана убедилось в том, что жизни, самочувствию и здоровью его работников ничего не угрожает. Также, рассказал британскому изданию владелец ресторана, штату ресторана была предложена психологическая помощь в связи с перенесенным всеми ими стрессом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания хотела спрятать Скрипалей буквально от всего мира — вывезти их в Австралию и дать новые паспорта.
Фото: REX/Shutterstock
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