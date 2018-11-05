Выход Великобритании из Евросоюза станет губительным для страны и Европы, а также обеспечит победу действующего президента Российской Федерации Владимира Путина над западными странами.
Так, во всяком случае, считает бывший британский дипломат Джон Педлер. Его слова передает британское издание "The Independent".
По мнению Джона Педлера, готовящийся выход Соединенного Королевства из Евросоюза является инструментом Владимира Путина для раскола западных государств. Задача Европы, заявил Джон Педлер, как последнего оплота демократии в мире, не дать главе Российской Федерации одержать верх над Западом.
То, что Россия вмешалась в британский референдум о выходе из ЕС, для Джона Педлера очевидно. Но все, убежден бывший британский дипломат, еще можно исправить. Едиными усилиями, заявляет он, британских граждан, средств массовой информации и действующей государственной власти необходимо остановить злополучный Brexit и оставить все, как есть.
При условии, если Россия не расколет Европу на части, убежден Джон Педлер, последняя может стать мощной и грозной силой. При поддержке Соединенных Штатов Америки, разумеется, резюмировал он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания решилась на отчаянный и смелый шаг — так, Лондон хотел спрятать Сергея и Юлию Скрипалей в далекой Австралии.
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