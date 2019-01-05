Принц Гарри отправится в Норвегию на учения по "отражению агрессии России"

5 января мировые СМИ сообщили о том, что британский принц Гарри примет участие в крупнейших военных учениях, которые направлены на отражение российской атаки. Источник в британском военном ведомстве сообщил, что принц Гарри будет вовлечен во все этапы учений и его посвятят во все секретные планы.
"То что принц Гарри решил поддержать британских военных - это отличная новость. Ведь королевская морская пехота - это главный оплот северного фланга Европы. Поэтому очень важно, чтобы принц Гарри показал свою поддержку морским пехотинцам", - подчеркнул источник.
По плану учений, военные будут отрабатывать вторжение российских войск в Норвегию. В учениях принимают участие около тысячи элитных морских пехотинцев Британии. Всего в учениях задействовано более 8 тысяч военных, они будут отрабатывать защиту от российской агрессии на протяжении 12 недель.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о крупных учениях НАТО, которые прошли на Украине.
Фото: Википедия
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