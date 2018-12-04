Мир мог остаться без шпрот из-за эмбарго России

Латвийские шпроты рискуют исчезнуть как продукт из-за санкций, введенных Россией в отношении целого ряда европейских товаров.

Как сообщает издание Laukos, один из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Латвии "Brīvais vilnis" никак не может оправиться от последствий российского эмбарго.

Напомним, еще три года назад Россельхознадзор выписал запрет на поставки в РФ рыбы и рыбопродукции из Латвии и Эстонии, который вступил в действие с июня 2015 года. Причиной послужило низкое качество продукции, обнаружение повышенного содержания вредных веществ, например, бензопирена.

В конце 2017 года Россия частично сняла запрет, разрешив импортировать продукцию латвийской рыбообрабатывающей компании SIA Karavela и эстонского поставщика кильки и сельди DGM Shipping AS. Правда. Ру сообщала об этом ранее.

Однако продукция большинства прибалтийских производителей рыбы все еще остаются под действием российского эмбарго.

Несмотря на то, что компании "Brīvais vilnis "удалось снизить процент убытков производства в текущем году в полтора раза — с 679 тыс. евро до 435 тыс. евро, руководство предприятия сетует на вялость внутреннего рынка и высокую конкурентную борьбу.

Компания "Brīvais vilnis" надеется на положительные изменения и возвращение на российский рынок, поскольку запрет на поставки в Россию сказывается крайне негативно на бизнесе организации.

Фото: TVNET Rus

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