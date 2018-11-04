Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз НАТО

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался резко против размещения баз Североатлантического альянса на территории Польши.

Напомним, что Варшава в последнее время неоднократно заявляла о необходимости размещения военных баз НАТО на территории Польши. Польское правительство объясняло это тем, что стране не чувствует себя в безопасности рядом с агрессивной Российской Федерацией, нестабильными Балканами, несговорчивой Прибалтикой и кризисной Украиной.

Александр Лукашенко же заявил, что если Польша и дальше будет стремиться наставить у себя "лишних баз", то и Белоруссия "разместит что-нибудь" для противодействия. С таким заявлением белорусский президент обратился к Министерству иностранных дел Польши. Лукашенко добавил, что в своем недовольстве политикой Варшавы и стремлении обезопасить вверенные ему территории он не один — по его словам, того же мнения придерживается и Российская Федерация.

"С соседями нужно жить хорошо", — предупредил Александр Лукашенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своем намерении в случае войны дать в руки автомат каждому белорусу. Лукашенко заявил, что в тяжелые времена защищать Белоруссию там будут "все вместе".

Фото: kremlin. ru

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