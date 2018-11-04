Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев

Несколько десятков тысяч вооруженных беженцев могут в самое ближайшее время прорвать боснийско-хорватскую границу и массово хлынуть в страны Европы, заявили в Австрии.
Об этом пишет крупнейшая австрийская газета "Kronen Zeitung".
Авторы материала ссылаются на информацию, якобы предоставленную им Министерством иностранных дел Австрии. Австрийское издание утверждает, что вблизи боснийского городка Велика-Кладуша скопилось огромное количество беженцев из Алжира, Марокко, Пакистана и Ирана. Все они, пишут авторы материала в "Kronen Zeitung", вооружены ножами и другим холодным оружием.
В австрийском МИДе утверждают, что Хорватия в курсе проблемы и уже стянула к Велика-Кладуша отряды полиции. Однако своими силами в данной ситуации хорваты вряд ли справятся, а руководство Евросоюза, сетуют австрийские журналисты, предпочитает закрывать глаза на проблему и не помогать странам в ее решении.
Проблема над Европой нависла и впрямь серьезная. Недавно в Организации Объединенных Наций решили даже составить особый договор о миграции, первый в мире. Однако многие европейские государства раскритиковали его и отказались подписывать. Венгрия, Чехия, Хорватия и Австрия заявили, что договор этот якобы лишь усугубит и без того плачевную ситуацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что канцлер донельзя заселенной беженцами Германии Ангела Меркель обратилась к правительству Болгарии за помощью. Меркель заявила, что у нее в стране просто-напросто не осталось места и попросила Болгарию принять некоторое количество мигрантов.
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