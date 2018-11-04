Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии

Правительство Великобритании всерьез задумывалось о том, чтобы переправить Сергея и Юлию Скрипалей в безопасное место в Австралии. Предполагалось, что они сменят свои настоящие имена и заживут новой жизнью.

Об этом пишет британское издание "Daily Mail".

По словам одного из британских журналистов, ему удалось переговорить со Сергеем Скрипалем в больнице. Тот якобы разоткровенничался и признался, что его с дочерью правительство Соединенного Королевства намеревалось отправить в Австралию. Также, что примечательно, шла речь и о других государствах: Новой Зеландии, Канаде и Соединенных Штатах Америки.

Но идея Лондона сорвалась. Так, по словам Сергея Скрипаля, они с дочерью отказались от предложения Великобритании. Он признался, что они чувствуют себя в безопасности под защитой Британии и в обозримом будущем не собираются ее покидать.

Напомним, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте этого года в городе Солсбери, Великобритания. Лондон, не предоставив никаких доказательств, обвинил в покушении на их жизнь Российскую Федерацию. Спустя некоторое время Великобритания заявила о том, что нашла предполагаемых отравителей Скрипалей, но у мировой общественности имеется очень много вопросов по поводу объективности и правдивости этого расследования.

Ранее "Правда.Ру" поговорила с экспертом о том, кто такие на самом деле Руслан Боширов и Александр Петров, и могли ли они в самом деле отравить Скрипалей.

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