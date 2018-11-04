Немецкие СМИ назвали Германию и Польшу "старой супружеской парой"

Германия и Польша — старая супружеская пара. Их встречи обыденны и проходят без каких-либо гуляний, больше напоминая бессмысленный ритуал.
Об этом пишет немецкое издание "Deutsche Welt".
На днях в Варшаве прошли очередные немецкое-польские консультации. Но во встрече немецкого канцлера Ангелы Меркель и польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, сетуют авторы материала в "Deutsche Welt", не было никакого смысла. Спорных тем стороны решили не обсуждать, говорят немецкие журналисты, но при этом взаимные обиды и претензии ровным счетом никуда не делись. Вместо попытки решить реальные проблемы, пишут авторы материала, лишь пространные и нелепые рассуждения о сотрудничестве и общем будущем в Европейском союзе.
Любопытным, пишет немецкое издание, на фоне всего этого выглядит то, что немецкий канцлер Ангела Меркель отказалась принимать приз Европейского университета за вклад в развитие немецко-польских отношений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки совершит на следующей неделе большой вояж по странам Восточной Европы — помимо Польши он посетит Венгрию, Чехию и Украину. Все для того, чтобы "спасти" данные государства от Российской Федерации.
Фото: Fotodom. ru
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