Полиция Франции применила слезоточивый газ, чтобы разблокировать нефтехранилища

4 января полиция разблокировала подъезды к двум нефтехранилищам в префектуре Верхняя Гаронна. При столкновении митингующих с полицейскими было задержано пять "желтых жилетов".
Напомним, в ночь на 4 января около 70 человек установили заграждения и подожгли костры на подъездах к нефтехранилищам. Когда на место манифеста приехали стражи правопорядка, митингующие атаковали их. Агрессия "желтых жилетов" вынудила полицейских использовать слезоточивый газ, чтобы разблокировать дорогу.
Местные власти подчеркивают, что и в дальнейшем будут предпринимать все усилия, чтобы разблокировать автомобильные дороги. Ранее "желтые жилеты" уже блокировали подъезды к складам с горючим.
4 января министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер разослал всем силовым ведомствам страны распоряжение, в котором призвал очистить все автодороги от митингующих.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала читателям о реакции "желтых жилетов" на выступление президента Франции Эмманюэля Макрона.
Фото: Police Nationale
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