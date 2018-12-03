ИноСМИ: кандидат на пост Меркель призвала Запад к наказанию России

Кандидат на пост немецкого канцлера Ангелы Меркель в "Христианско-демократическом союзе" Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась с общественностью мнением по поводу недавнего инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе.
Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.
Так, Аннегрет Крамп-Карренбауэр в жесткой форме осудила действия Российской Федерации. Немецкий политик считает, что сегодняшний день диктует необходимость странам Запада действовать в отношении РФ жестче. Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что необходимо ввести очередной ряд торговых ограничений в отношении РФ, а также запретить российским кораблям швартоваться в портах Европы и Соединенных Штатов Америки.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр недоумевает, почему действующий президент Российской Федерации Владимир Путин позволяет себе столь неуважительное отношение к Украине.
Также немецкий политик призвала Европу тщательнее подумать над тем, нужен ли ей "Северный поток-2". Аннегрет Крамп-Карренбауэр, конечно, считает, что не нужен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда средств массовой информации, Российская Федерация просто-напросто заберет Азовское море себе, если вдруг в его акваторию войдут корабли Североатлантического альянса.
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