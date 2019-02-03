Королеву Великобритании могут вывезти из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

3 февраля британские СМИ узнали о том, что власти Великобритании вернулись к секретному правительственному плану, который был разработан еще во времена холодной войны. По этому плану, Елизавету II и всю королевскую семью должны эвакуировать из Лондона в более безопасное место.

Если во время холодной войны королевская семья опасалась нанесения ядерного удара со стороны Советского Союза, то главной угрозой современности стали массовые беспорядки, которые может вызвать выход Великобритании из ЕС без соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Британским журналистам не удалось узнать, куда именно будет вывезена королевская семья и это не странно. Ведь в случае раскрытия убежища, секретность правительственного плана по эвакуации была бы поставлена под вопрос.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором поднимался вопрос о выходе страны из Евросоюза. За выход из объединения выступили почти 52% англичан. По итогам референдума была намечена дата, когда Великобритания выйдет из Евросоюза — 29 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о голосовании по поводу Brexit в британском парламенте. Парламентарии не поддержали предложенный правительством план выхода из ЕС. Против сценария выхода из Евросоюза, который предложила и согласовала с Европой Тереза Мэй проголосовали 432 депутата.

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