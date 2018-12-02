Франция резко воспротивилась наплыву мигрантов

Франция, как, впрочем, и добрая половина европейских государств, продолжает принимать беженцев. Но, что любопытно, подавляющее большинство французов выступают резко против этого.

Так, согласно исследованию французских социологов, аж 8 жителей страны из 10 выступают резко против проведения такой политики. Они считают, что Франция принимает слишком много мигрантов. Численность тех, кто переезжает во Францию, необходимо резко сократить, уверены французы.

Больше половины — 52 % — французов считают, что в их стране слишком много приезжих. И лишь 27 % поделились с социологами мнением, что не видят в этом ровным счетом никакой проблемы.

Также жители Франции рассказали, чего именно боятся из-за массового наплыва мигрантов. 77 % напомнили о различиях в культуре европейских наций и мусульман, заявив, что опасаются "ужасных последствий". Чуть меньше — 71 % — считают, что заработные платы в стране могут резко упасть из-за использования низкооплачиваемой трудовой силы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия пророчит всей Европе новый массовый наплыв беженцев. Согласно австрийским средствам массовой информации, несколько десятков тысяч вооруженных людей могут в самое ближайшее время прорвать боснийско-хорватскую границу и хлынуть в Центральную Европу.

Фото: Fotodom. ru

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