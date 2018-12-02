Норвегия и Польша решили строить свой «Северный поток-2»

Несмотря на то, что строительство "Северного потока-2" уже идет полным ходом, газопровод, призванный соединить между собой Российскую Федерацию и Германию, до сих пор плодит в Европе взаимные обвинения, споры и обиды.
Так, Норвегия и Польша собрались даже строить альтернативу "Северному потоку-2". Газопровод, о строительстве которого заговорили в Осло и Варшаве, пройдет, подобно "Северному потоку-2", по дну Балтийского моря. Дания, которая, кстати, выступала резко против строительства российско-немецкого газопровода, уже дала свое согласие на строительство газопровода между Норвегией и Польшей.
В Европе заявили, что строительство необходимо для снижения зависимости тамошних государств от Российской Федерации. Ожидается, что новый газопровод начнет свою работу уже в 2022 году.
Напомним, что помимо Дании, Норвегии и Польши ярыми противникам "Северного потока-2" являются Соединенные Штаты Америки, Украина, Венгрия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.
За строительство газопровода между Российской Федерацией и Германией, отметим, выступают Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта и Словакия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что датское правительство заявило, будто Российская Федерация — серьезная угроза для Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Поэтому, заявили в Дании, Скандинавии необходимо надеяться на Соединенные Штаты Америки.
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