Глава минэнерго США приедет освобождать Украину от России

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри отправится на Украину, в Польшу, Венгрию и Чехию.

Об этом пишет американское политическое издание "The Hill".

Как пишут авторы материала, Рик Перри посетит Восточную Европу не просто так. У него, оказывается, есть точная цель — привлечь страны к поиску альтернатив покупке угля и природного газа у Российской Федерации. Это, напомним, инициатива действующего президента США Дональда Трампа.

Сам же Рик Перри заявил, что Киев и многие другие страны Восточной Европы зависят от России в вопросе обеспечения отопления своих территорий. Это, по мнению американского министра энергетики, необходимо изменить. По словам Рика Перри, Соединенным Штатам Америки есть что предложить Незалежной в качестве альтернативы, и помочь Вашингтон Киеву "будет рад".

Напомним, что и США, и Украина являются рьяными противниками газопровода "Северный поток-2", что призван соединить между собой Российскую Федерацию и Германию. Соединенные Штаты Америки считают, что "Северный поток-2" поставит Германию в зависимость от России, а Украина сетует, что лишится из-за него большого количества денег.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Северному потоку-2", строительство которого идет полным ходом, угрожают сразу несколько стран. США грозят Европе санкциями, а Дания не хочет давать разрешение на его строительство.

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