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Источник Правда.Ру

Словаки решились признать Крым частью России

Мир » Европа

Делегация словаков, посетившая Крымский полуостров, признала его принадлежность к Российской Федерации. Словацкие депутаты и бизнесмены также заявили, что Киев пытался оказать на них давление, узнав о их намерении посетить полуостров.

Словаки решились признать Крым частью России. 390344.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Так, глава словацкой делегации, депутат Петер Марчек, заявил, что считает Крым русским. По его словам, этого мнения он придерживался, придерживается и будет придерживаться. Марчек выразил свое сожаление тем, что правительство Украины желало помешать делегации из Словакии посетит полуостров. По мнению Петера Марчека, украинцы не виноваты в том, что у них такое правительство. Политик подчеркнул, что Словакия выступает за мир между Российской Федерацией и Украиной.

Словацкая делегация далеко не первая делегация из Европы, посетившая Крымский полуостров. До этого на оспариваемую Украиной территорию прибывали гости из Бельгии, Германии, Италии. По словам представителей бельгийской делегации, их поездка в Крым — первый шаг к пересмотру санкционной политики по отношению к Российской Федерации.

Словакия также не первое государство Восточной Европы, что решилось признать принадлежность полуострова к России. Так, об этом говорил глава Чешской республики Милош Земан. По его словам, на присоединение Крыма к Российской Федерации нужно смотреть как факт свершившийся и призвал к снятию всех антироссийских санкций.

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