Делегация словаков, посетившая Крымский полуостров, признала его принадлежность к Российской Федерации. Словацкие депутаты и бизнесмены также заявили, что Киев пытался оказать на них давление, узнав о их намерении посетить полуостров.
Так, глава словацкой делегации, депутат Петер Марчек, заявил, что считает Крым русским. По его словам, этого мнения он придерживался, придерживается и будет придерживаться. Марчек выразил свое сожаление тем, что правительство Украины желало помешать делегации из Словакии посетит полуостров. По мнению Петера Марчека, украинцы не виноваты в том, что у них такое правительство. Политик подчеркнул, что Словакия выступает за мир между Российской Федерацией и Украиной.
Словацкая делегация далеко не первая делегация из Европы, посетившая Крымский полуостров. До этого на оспариваемую Украиной территорию прибывали гости из Бельгии, Германии, Италии. По словам представителей бельгийской делегации, их поездка в Крым — первый шаг к пересмотру санкционной политики по отношению к Российской Федерации.
Словакия также не первое государство Восточной Европы, что решилось признать принадлежность полуострова к России. Так, об этом говорил глава Чешской республики Милош Земан. По его словам, на присоединение Крыма к Российской Федерации нужно смотреть как факт свершившийся и призвал к снятию всех антироссийских санкций.
Читайте также:
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Обозреватель американского консервативного издания предлагает дружить с Россией против Китая. Этим он оправдывает политику Трампа, называя ее "пророссийской".