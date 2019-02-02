Público: в Европе пьют больше алкоголя, чем русские

Европа по-прежнему остается регионом с самым высоким количеством потребления алкоголя на душу населения. В тамошних странах пьют больше, чем в России.

Об этом сообщает португальское издание Público.

Так, пишут авторы материала, согласно последним официальным данным Всемирной организации здравоохранения, национальное потребление чистого алкоголя на душу населения в Российской Федерации составляет 11,7 литров в год. В Португалии же, сообщает Público, этот показатель составляет 12,3 литра в год.

Больше всего же, пишут португальские журналисты, пьют в Молдавии. Так, приводят они официальные данные ВОЗ, ежегодное национальное потребление чистого алкоголя на душу населения составляет там больше 15 литров.

Во Всемирной организации здравоохранения, замечает португальское средство массовой информации, такой статистикой очень и очень обеспокоены. Так, сообщает Público, специалисты организации выступают, например, за серьезные повышение налогообложения и установление минимальной цены на алкогольные напитки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от неправильного питания. Так, оказалось, что больше всего от подобного страдают жители постсоветских республик — именно они заняли первые десять строчек рейтинга.

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