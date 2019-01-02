Прибалтика и Польша в лидерах: страны ЕС "распределили" по тратам на алкоголь

Европейское статистическое агентство Eurostat подсчитало суммарные расходы европейских домохозяйств на алкогольные напитки. Наибольшее количество средств на выпивку потратили жители Эстонии. Всего за 2017 год, жители Европы потратили на алкоголь более 130 млрд евро.
В процентном соотношении, жители Эстонии потратили на алкоголь 5,2% своих доходов. На втором месте по затратам на алкоголь расположилась Латвия, жители которой тратят на выпивку 4,9% доходов. Третье место занимает Литва с показателем - 4%.
Средние показатели расходов на алкоголь имеют Польша, Финляндия, Венгрия и Чехия. Наименьший показатель трат на алкогольные напитки наблюдается в Греции, Испании, Нидерландах и Италии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о благотворном действии алкоголя на сердечников, а также о возможном дефиците импортного алкоголя в России.
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