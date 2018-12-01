"Жёлтые жилеты" в Париже: полиция разгоняет демонстрантов водомётами и слезоточивым газом

Около трёх тысяч протестующих вышли сегодня на улицы Парижа. На Елисейских полях с самого утра поисходят столкновения с полицией. Сотрудники силовых структур применяют слезоточивый газ, также для разгона демонстрантов используются водомёты, небо над Елисейскими полями патрулирует вертолёт. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что семь станций метро перекрыты. Также сообщается о 60 задержанных и 10 пострадавших, трое из них — полицейские.

"Жёлтые жилеты" — такое название получили протестующие из-за характерной автомобильной светоотражающей одежды, — достаточно хорошо подготовлены: многие надели защитные маски и противогазы. Подобные акции проходят на всей территории Франции, также "Правда.Ру" сообщала о беспорядках в соседней Бельгии.

Цель протестующих — снижение цен на бензин и повышение общей потребительской способности населения. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя выступления "жёлтых жилетов", заявил, что понимает недовольство населения, однако не будет менять выбранный правительством курс. Также он добавил, что люди протестуют против того, за что голосовали.

По последней информации, во время прямого эфира с Елисейских полей ранение получил корреспондент телеканала Russia Today: ему в лицо попала резиновая пуля.

Читайте также:

Ждать ли в Париже "революцию круассанов"?

Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?