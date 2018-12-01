Обвинения в нерациональном использовании топлива и замалчивании проблемы глобального потепления раздались со страниц финского издания Helsingin Sanomat.
Автор материала, Юсси Конттинен, считает, что дома в России отапливаются "даже без надобности", а сами россияне ездят на огромных "прожорливых джипах". Причиной этому финский журналист видит отсутствие в новостной и образовательной повестке россиян проблемы глобального потепления. Даже ощущая эти климатические изменения на собственном опыте, россияне не сопоставляют их с реально существующей проблемой. В качестве примера Конттинен приводит жителя Якутии, который подтверждает тенденцию: в определённые зимние периоды температура поднимается на градусов десять выше среднестатистической отметки; однако, замечает журналист, никто из местных жителей не связывает это с глобальным потеплением.
По мнению журналиста, подобное освещение глобальной проблемы, вернее, его отсутствие, связано с экономическими выгодами государства. Ископаемое топливо, экспортируемое Россией на мировые рынки, является главным доходом государства, и, в результате глобального потепления, Россия получит преимущества: северные воды станут доступнее для судоходства, увеличится площадь земель, которые можно обрабатывать, следовательно, станет проще эксплуатация природных ресурсов.
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