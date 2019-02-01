В Норвегии обвинили Россию в загрязнении воздуха

В Норвегии обвинили Российскую Федерацию в загрязнении воздуха на государственной границе двух государств.

Об этом заявила глава Министерства окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуэн.

Так, сообщает она, именно на России лежит вина за ухудшение экологической обстановки на границе двух стран. В скором времени, указала Ула Эльвестуэн, ее ждет официальная рабочая встреча с представителями Министерства природных ресурсов РФ. Норвежский министр окружающей среды указала, что обязательно поднимет этот вопрос в ходе беседы.

Как сообщают норвежские средства массовой информации, источником загрязнения является российский металлургический комбинат, находящийся на российской стороне границы. Также, что примечательно, считают и власти небольшого норвежского городка Киркенес, находящегося поблизости. Глава населенного пункта Рюне Рафаэльсен даже призвал крупные мировые компании отказаться от ведения дел с данным металлургическим комбинатом, пока на предприятии не исправят ситуацию.

Российская сторона же заявила, что превышения содержания вредных веществ в воздухе на государственной границе Российской Федерации с Норвегией зафиксировано не было.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный фонд дикой природы сообщил о стремительном вымирании млекопитающих, рыб, птиц, рептилий и земноводных. Так, заявляют эксперты, с 70-ых годов прошлого века численность животных на планете Земля сократилась как минимум вдвое. Все из-за слишком высокого содержания углекислого газа в воздухе, считает организация.

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