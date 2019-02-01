Глава МИД Венгрии счел лицемерием действия Западной Европы в отношениях с Россией

1 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в лицемерии. По его мнению, страны этого региона открыто критикуют Россию, однако продолжают вести с ней бизнес.
Петер Сийярто сообщил, что страны центральной Европы не согласны с таким поведением и требуют прагматичного отношения к сотрудничеству с Россией.
"Не нужно далеко ходить, чтобы видеть то лицемерие, с которым западноевропейские страны ведут дела. Несмотря на открытую критику, европейские компании продолжают зарабатывать миллиарды евро в сотрудничестве с российским бизнесом. Германия является ключевым партнером России в энергетической отрасли. Лидер Франции Эмманюэль Макрон посещал Петербургский международный экономический форум в 2018 году. На этом фоне, страны центральной Европы остаются в "лузерах", - отметил министр иностранных дел Венгрии.
В завершении своего выступления на неформальной встрече глав МИД Евросоюза, Петер Сийяртно выразил надежду, что в будущем отношения между Россией и США нормализуются и будут строиться на взаимном уважении.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Венгрия не подчинилась требованию США "противостоять российской угрозе".
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