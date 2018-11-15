Президент Филиппин проспал часть саммита АСЕАН

По словам пресс-секретаря азиатского государства, Родриго Дутерте накануне работал допоздна и воспользовался возможностью подремать. На заседаниях страну представлял Теодоро Локсин, министр иностранных дел.

73-летний президент Филиппин проспал четыре групповых заседания, а именно: встречу с президентом Южной Кореи, премьер-министром Австралии, а также переговоры с лидерами стран для обсуждения торгового соглашения.

Пресс-секретярь президента Сальвадор Панело добавил, что неприсутствие главы государства никак не связано с его физическим здоровьем, это, по словам пресс-секратаря, доказывает график работы президента.

По сообщениям иностранных СМИ, ранее Родриго Дутерте рассказывал, что прошёл проверку на онкологию, результаты которой оказались отрицательные.

Саммит ассоциации государств Юго-Восточной Азии открылся 13 ноября в Сингапуре. Участие в нём примут не только страны-члены (Филиппины, Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Мьянма, Лаос, Малазия, Тайланд и Сингапур), но также США, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия, Индия, Китай и Россия, которую представит Владимир Путин.

Фото: ru.Wikipedia.org

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