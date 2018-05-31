"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований.

По его словам, "это наша земля, и освобождать её - наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится".

"И посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак - это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства", - добавил Асад.

Сирийский лидер отметил, что именно Запад во главе с США пытается препятствовать урегулированию ситуации в Сирии.

"В ответ на успехи сирийской армии, развитие политического процесса и общее улучшение ситуации, движение в сторону стабильности наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу", - подчеркнул он.

Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия - научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.

В операции приняли участие американские корабли, находящиеся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.

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