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Источник Правда.Ру

Самому нужны: Трамп заморозил 200 млн долларов для Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп приказал заморозить 200 млн долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии. Об этом сообщают The Wall Street Journal и The Hill.

Самому нужны: Трамп заморозил 200 млн долларов для Сирии. Самому нужны: Трамп заморозил 200 млн долларов для Сирии

Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп заморозил средства, всего лишь прочитав в новостях, что США согласились предоставить дополнительные деньги на нужды по восстановлению и стабилизации ситуации в Сирии.

О дополнительном финансировании Ближнего Востока в феврале заявлял уволенный госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он говорил об этом в Кувейте во время встречи министров коалиции.

В этот раз представитель Госдепартамента США признал, что постоянно происходит переоценка финансирования, однако не подтвердил замораживания финансов на стабилизацию ситуации в Сирии.

"По просьбе президента относительно пересмотра всей международной помощи, мы будем постоянно переоценивать соответствующие уровни помощи и то, как они могут быть использованы. Мы делаем это на постоянной основе", — сказал пресс-секретарь изданию The Hill.

До этого Трамп заявлял о том, что США скоро выйдут из Сирии.

"Очень скоро, очень скоро мы выйдем", — сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим", — заявлял Трамп.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Сирии вспыхнуло вооруженное восстание против бойцов "Сирийских демократических сил", поддерживаемых США. Подняли восстание жители Западной Ракки.

Сообщается, что жители населенного пункта Аль-Мансурех и близлежащих районов в Западной Ракке вступили в бой с представителями СДС, мирные жители подожгли несколько курдских баз. Несколько человек с обеих сторон получили ранения.


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