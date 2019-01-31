В Саудовской Аравии казнили домработницу из Филиппин

Саудовская Аравия казнила путем повешения домработницу, приехавшую с Филиппин. Об этом сообщает филиппинские СМИ. Домработница была обвинена в убийстве.
Все дипломатические усилия правительства не увенчались успехом, сообщает rappler. com.
Министерство иностранных дел (DFA) сожалеет о том, что не смогло спасти жизнь филиппинки после того, как Высший судебный совет Саудовской Аравии классифицировал ее дело как дело, в котором кровные деньги (нечто вроде штрафа- Ред.) не могут искупить вину в соответствии с законом шариата", — говорится в заявлении DFA в четверг утром.
Посол Филиппин в Саудовской Аравии Аднан Алонто заявил, что посольство предоставило своей гражданке адвоката, который должен был помогать ей на всех этапах судебного разбирательства, направило к ней своих представителей и регулярно сообщало ее семье на Филиппинах о продвижении дела.
Более 10 миллионов филиппинцев работают за границей, чтобы заработать деньги на содержание своих семей. Из этого числа около 2,3 миллионов человек работают на Ближнем Востоке и в Африке. Ваххабитское королевство — одна из стран лидеров по количеству смертных казней в мире.
Согласно последним статистическим данным Amnesty International, в 2017 году в Саудовской Аравии было казнено не менее 146 человек.
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