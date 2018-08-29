Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии

В Сирию доставлен груз химического оружия, чтобы устроить провокацию и оправдать нанесение военного удара США по правительственным войскам. Отравляющие вещества доставила организация "Белые каски".

По словам руководителя Центра по примирению сторон Алексея Цыганкова, химоружие представители "Белых касок" привезли на автомобилях на склад организации "Ахрар Аш-Шам" в город Саракиб. По данным независимых источников, груз отравляющих веществ встречали полевые командиры вооруженных формирований оппозиции. Часть бочек, на которых отсутствует маркировка, перевезли в другой населенный пункт. Предполагается, что именно там и случится провокация с использованием отравляющих веществ против мирного населения. Сообщается, что инсценировку массового отравления граждан планируют осуществить в городе Кафер-Зайта. "Атака" на жителей, которую якобы должны зафиксировать независимые наблюдатели, станет предлогом для обстрела правительственных войск и объектов на подконтрольных Дамаску территориях. В минобороны России заявили, что, по имеющимся разведданным, провокация с химоружием может произойти в ближайшие два дня.

Госдепартамент уже сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии из-за применения отравляющих веществ. "Мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это не останется без последствий", — заявила вчера официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

В МИДе РФ считают, что "Белые каски" участвуют в кампании по дискредитации властей Сирии. В то же время организация заявляет, что действует в интересах мирного населения и при своей нейтральной позиции к противоборствующим сторонам и неучастии в боевых действиях. Однако в последнее время в интернете появились ролики, где видно, что члены организации снимают постановочные сюжеты по спасению пострадавших, указывают людям, что им говорить. Ранее президент Сирии Башар Асад высказал предположение, что "Белые каски" поддерживают "Аль-Каиду" (деятельность организации запрещена в России).

Напомним, "Правда.ру" уже сообщала, что Россия и США сконцентрировали значительные военно-морские силы и авиацию, оснащенные крылатыми ракетами, в Средиземноморье. Провокация с химическим оружием в провинции Идлиб может спровоцировать новый виток противостояния на Ближнем Востоке.

Фото: REX/Shutterstock

Читайте также:

Россия ответит: США превратят Сирию в море огня за...

США готовят провокацию в Сирии для тотальной войны?

Будет провокация и война? Флот России и США сходится...

"Химическая провокация" в Сирии началась?