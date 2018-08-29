Генералы НАТО признали мощь российской эскадры у Сирии

В НАТО внимательно следят за усилением морской группировки России в Средиземном море. В Североатлантическом альянсе обеспокоены наращиванием мощи военно-морского флота у берегов Сирии. При этом в организации признают, что не являются стороной в ближневосточном конфликте.

Увеличение количества кораблей, которые могут наносить удары крылатыми ракетами, вызывает беспокойство в НАТО. Официальный представитель организации Оана Лунгеску сказала, что в Североатлантическом альянсе не строят предположений из-за наращивания военной мощи России в этом регионе.

В НАТО подчеркнули, что не являются участником конфликта в Сирии, однако многие страны альянса находятся в средиземноморском регионе. Военно-морской флот организации также присутствует в регионе. Альянс внимательно следит за участниками конфликта и контролирует военно-морскую деятельность в Средиземном море.

Госпожа Лунгеску призвала противостоящие стороны к сдержанности и выразила пожелание не усугублять сложную гуманитарную ситуацию в Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в сирийской провинции Идлиб возможна провокация с использованием химического оружия. США пригрозили в случае использования отравляющих веществ нанести удар по вооруженным силам Башара Асада.

Американцы усилили свой флот в этом регионе эсминцами "Росс" и "Салливанс". Оба имеют на борту крылатые ракеты. В Катар переброшен бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами.

Российское присутствие в Средиземном море усилили фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". В настоящее время в военно-морскую группировку входят десять кораблей, в том числе крейсер "Маршал Устинов" и противолодочный корабль "Североморск". Также в район конфликта направлены две подводные лодки.

За время сирийского конфликта, по оценкам экспертов, Россия в настоящее время сконцентрировала самую мощную группировку военно-морских судов у берегов Сирии.

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