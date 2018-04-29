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Источник Правда.Ру

В Ираке 19 россиянок осуждены пожизненно за участие в ИГ*

Мир » Азия » Ближний Восток

В Ираке суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в ИГ (запрещена в РФ). До этого за аналогичное преступление в Ираке осудили семерых иностранок, в том числе двух россиянок, сообщает Al Sumaria.

В Ираке 19 россиянок осуждены пожизненно за участие в ИГ*. В Ираке 19 россиянок осуждены пожизненно за участие в ИГ*

Подробности дела телеканал не сообщает. По информации российского МИДа, сейчас в иракских тюрьмах продолжают находиться от 50 до 70 женщин, которые предположительно имеют гражданство нашей страны.

Всех их обвиняют в участии в террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в иракском городе Мосуле в июле прошлого года была задержана группа террористок, в числе которых, по некоторым данным, есть граждане Российской Федерации.

Сообщается, что во время проведения в городе военной операции было задержано в общей сложности пять женщин. Задержанные являются членами группы террористок, которая включала в себя два десятка граждан Турции, Канады, Ливии и России.

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