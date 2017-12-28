Найден способ: как заставить США покинуть Сирию

Компрометировать США в их связях с ИГИЛ* - это один из способов заставить Америку, поджав хвост, покинуть Сирию, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Панцирь-С1, фото: flickr. com/Dmitry Terekhov

Зарубежные СМИ сообщили 27 декабря, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии. Издание "Аль-Масдар" уточняет, что еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", Алексей Леонков, есть три возможных типа ракет, которые были выпущены боевиками. Первый — из противотанкового комплекса TOW, второй — из ПЗРК: "Боевики подкрались к базе и попытались поразить наши цели из жилой застройки".

Третий — из самодельных систем залпового огня. "Они такого рода самоделки применяли против сирийской армии, могли сделать то же самое против нашей авиабазы", — сказал эксперт.

Алексей Леонков пояснил, что один ЗРПК "Панцирь С1" может сбить противоракетами двенадцать целей с дальностью поражения до 15 км. Помимо этого, у комплекса есть две спаренные пушки, которые сбивают низколетящие ракеты на высотах до двух километров.

"В Сирии у нас 3-4 комплекса "Панцирь-С1", которые как единое целое работают с ЗРК С-400" -заметил эксперт. Пока работает один ЗРПК, второй может перезаряжаться. Это позволяет отстреливать ракеты, выпущенные даже из систем залпового огня.

По мнению Алексея Леонкова, на американскую коалицию, которая находится на территории Сирии незаконно, можно воздействовать, "обостряя вопрос" дипломатическим и другими путями. Внутренних протестов в США ждать трудно, полагает эксперт, потому что в наземных операциях американцы участвуют достаточно ограниченно.

Поэтому нужны усилия арабских стран, России, при поддержке Китая. Отличный путь, по словам эксперта — это компрометация Америки ее участием на стороне ИГИЛ*.

"Руководство Минобороны России и наши дипломаты постепенно обнародуют факты этого взаимодействия, американцам все тяжелее держать корону миротворца. Трамп попытается из этого устроить торг — попросит что-то взамен. Но это способ, который, наверное, вынудит американцев сесть за стол переговоров и договориться о выводе войск коалиции, либо просто, поджав хвост, покинуть Сирию", — сказал Алексей Леонков.

*ИГИЛ- террористическая организация, запрещенная в России.

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