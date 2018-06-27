Катар отказался волноваться из-за санкций США против России

Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора России. Такое заявление сделал президент и генеральный директор Qatargas Саад Шерида Аль-Кааби.

"Нет", - ответил он на вопрос, беспокоит ли Катар факт санкций за сотрудничество с Россией.

По его словам, "у нас хорошее сотрудничество с Россией. Мы говорим с большим количеством компаний, российских и других. Мы расширяем сотрудничество со всеми нефтяными и газовыми компаниями в мире, но не говорим об этом. Это конфиденциально. Но Россия - очень важная страна, мы очень уважаем Россию, и у нас хорошее сотрудничество".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в кризисе вокруг Катара есть одна загадочная особенность. В то время как словесная война между коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией и крошечным эмиратом Катар набирает силу, нефтяной рынок проявлял год назад полное спокойствие, и цены на черное золото даже опустились с отметки 50 долларов за баррель - до уровня в 48,28.

Эта маленькая, но важная деталь говорит о том, что нынешний внутриарабский конфликт можно описать названием из одной из пьес Шекспира: много шума из ничего.

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