Армия США будет стрелять по афганцам из пейнтбольных ружей

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки будут вести войну в Афганистане пейнтбольными ружьями. Американское правительство уже заключило контракт на покупку особого вида оружия.

Фото: facebook.com/PepperBall - Safer Options

По данным журнала Popular Mechanics, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заключили контракт с компанией Pepperball на сумму в 650 тысяч долларов на поставку винтовок Variable Kinetic Systems, что в дословном переводе означает "Переменные кинетические системы".

Вот только несмотря на то, что оружие это не принесет летального исхода, ущерб для здоровья оно принесет все равно. Сообщается, что данные пейнтбольные ружья будут обладать серьезным уровнем скорострельности и высокой дальностью стрельбы. Вместо привычных шариков с краской они будут заряжены слезоточивым газом и кислотой. При точном попадании в противника боеприпасы подобного типа приведут ко временной потери зрения и дезориентации.

Данное нововведение, по словам представителей правительства США, позволит американским военным нейтрализовать врага, не допустив его смерти.

Стоит отметить, что спрос на защитные системы, что не влекут за собой летального исхода, пользуются все большей популярностью по всему миру, как у вооруженных сил, так и у сотрудников служб правопорядка.

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