СМИ: готовится ужасная провокация против армии РФ в Сирии

На территории Сирийского государства продолжаются боевые действия. Вооруженные силы Дамаска ведут борьбу с различными террористическими группировками. В том числе, и "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Фото: mil.ru

Известно, что от террористов была освобождена значительная территория недалеко от города Аму-Кемаль, провинция Дейр-эз-Зор. Уточняется, что площадь освобожденной территории — почти две тысячи квадратных километров. Ранее в той же провинции правительственным войскам удалось освободить от боевиков города Мезайле и Фида Бен Мувейна.

Помимо этого, несколько дней назад военно-воздушные силы Ирака в сирийском городе Хаджин на берегу Евфрата разбомбили место встречи главарей "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Сообщается о 45 уничтоженных террористах.

Пока правительства России и Сирии совместными силами ведут борьбу с террористами, на мировой арене находятся силы, что всячески мешают этому. В частности, дискредитировав Дамаск или учинив против него какую-нибудь провокацию.

Так, появились сообщения о том, что готовится очередная провокационная акция. Ее исполнителями будут террористы одной из группировок. Преступники намерены продемонстрировать постановочные видеоролики.

Местные жители, от которых и поступила данная информация, рассказывают, что 23 июня уже проводились постановочные видеосъемки. В их ходе использовались гражданские лица, которые были доставлены в больницу "Аль-Хиляль аль-Ахмар". Авторы постановочных роликов стремятся показать террористов в выгодном свете — те, якобы, активно восстанавливают объекты инфраструктуры, которые, по сценарию, были "уничтожены" российской и сирийской авиацией. Неизвестно, когда стоит ждать очередного постановочного ролика, но что ждать стоит, это точно.

Отметим лишь, что террористам не было бы выгодно снимать подобного рода провокационные ролики, если бы вслед за ними возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция не совершала нападения на сирийскую армию.

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