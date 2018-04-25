Российские моряки передали SOS с борта танкера в ОАЭ

Экипаж арестованного в ОАЭ российского судна "Кристал Ист" попросил о помощи сигналом SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков.

Корабль обанкротившейся компании находится в ОАЭ с июня 2017 года. Первый экипаж долго не мог вернуться в Россию, но в декабре 2017 года прилетел в Приморье. Заменившие их моряки с прошлой недели сидят на судне без топлива и электричества.

По словам представителя компании, "накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством России в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры".

В настоящее время на корабле четверо больных: у двоих высокое давление, еще у двоих - боли в сердце и в желудке. В компании отметили, что многие моряки - пенсионного или предпенсионного возраста. "Тогда выбора у нас не было, мы были вынуждены заменить экипаж", - сказал представитель компании.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее).

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